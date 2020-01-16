Hatay’a Senegalli golcü!
Ligin ilk yarısını lider tamamlayan Hatayspor, golcüsünü buldu. Bordo-beyazlılar, Çek ekibi Banik Ostrava'da forma giyen Dame Diop'a imza attırdı.
Ligin ilk yarısını lider tamamlayan Hatayspor, golcüsünü buldu. Bordo-beyazlılar, Çek ekibi Banik Ostrava'da forma giyen Dame Diop'a imza attırdı. 26 yaşındaki Senegalli forvet, Diop bu sezon 21 maçta 7 gol kaydetmeyi başardı.
- 16.1.2020
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Uğur Demirok çok iddialı
Toplam 1
Yorum
hasan Oyuncuların kazandıkları ücretlerin piyasası bütün kulüplerce düşürülür ve gereksiz yabancı oyuncu alınmazsa bu iş çözülür.
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Harun’a tam puan
Toplam 2
Yorum
rıdvan Harun Fenerbahçenin 1. kalecisi
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"Başarıya doyalım"
Toplam 1
Yorum
baksoy İnşallah bizde özledik o yılları ?
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