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16 Ocak 2020, Perşembe
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’a Senegalli golcü!

Hatay’a Senegalli golcü!

Ligin ilk yarısını lider tamamlayan Hatayspor, golcüsünü buldu. Bordo-beyazlılar, Çek ekibi 'da forma giyen 'a imza attırdı.

Ligin ilk yarısını lider tamamlayan Hatayspor, golcüsünü buldu. Bordo-beyazlılar, Çek ekibi 'da forma giyen 'a imza attırdı. 26 yaşındaki Senegalli forvet, Diop bu sezon 21 maçta 7 gol kaydetmeyi başardı.

  1. 16.1.2020
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