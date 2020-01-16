Fenerbahçe'de Ali Koç: FETÖ ile mücadele herkesin görevidir
FETÖ'nün 'Futbolda Şike' soruşturmasında kumpas kurduğu gerekçesiyle 7'si tutuklu 107 sanığın yargılandığı davaya Silivri'de devam edildi. Duruşmayı taraftarlarla birlikte takip eden Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, davanın bu yıl içinde sonuçlanmasını ve haklarının teslim edilmesini beklediklerini belirtti.
Bir sonraki celsede kendisinin de ifade vereceğini açıklayan Koç, "Bu dava sadece Fenerbahçe'nin değil Türkiye'nin davası. Hiçbir hukuk tanımayan, önce Fenerbahçe'yi sonra Cumhurbaşkanı'na kadar uzanan, her kişi ve kuruma saldıran ve neredeyse devleti yıkmaya cüret eden bu örgütle mücadele etmek herkesin görevidir" ifadelerini kullandı.
- 16.1.2020
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Uğur Demirok çok iddialı
Toplam 1
Yorum
hasan Oyuncuların kazandıkları ücretlerin piyasası bütün kulüplerce düşürülür ve gereksiz yabancı oyuncu alınmazsa bu iş çözülür.
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Harun’a tam puan
Toplam 2
Yorum
rıdvan Harun Fenerbahçenin 1. kalecisi
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"Başarıya doyalım"
Toplam 1
Yorum
baksoy İnşallah bizde özledik o yılları ?
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