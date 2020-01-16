Fenerbahçe'de Ali Koç: FETÖ ile mücadele herkesin görevidir - Son dakika TFF 1.Lig haberleri - Fotomaç
16 Ocak 2020, Perşembe
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'de : ile mücadele herkesin görevidir

Fenerbahçe'de Ali Koç: FETÖ ile mücadele herkesin görevidir

'nün 'Futbolda Şike' soruşturmasında kumpas kurduğu gerekçesiyle 7'si tutuklu 107 sanığın yargılandığı davaya Silivri'de devam edildi. Duruşmayı taraftarlarla birlikte takip eden Başkanı , davanın bu yıl içinde sonuçlanmasını ve haklarının teslim edilmesini beklediklerini belirtti.

Bir sonraki celsede kendisinin de ifade vereceğini açıklayan Koç, "Bu dava sadece 'nin değil 'nin davası. Hiçbir hukuk tanımayan, önce Fenerbahçe'yi sonra 'na kadar uzanan, her kişi ve kuruma saldıran ve neredeyse devleti yıkmaya cüret eden bu örgütle mücadele etmek herkesin görevidir" ifadelerini kullandı.

  1. 16.1.2020
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