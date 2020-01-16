Fenerbahçe'de Ali Koç: FETÖ ile mücadele herkesin görevidir

Bir sonraki celsede kendisinin de ifade vereceğini açıklayan Koç, "Bu dava sadece Fenerbahçe'nin değil Türkiye'nin davası. Hiçbir hukuk tanımayan, önce Fenerbahçe'yi sonra Cumhurbaşkanı'na kadar uzanan, her kişi ve kuruma saldıran ve neredeyse devleti yıkmaya cüret eden bu örgütle mücadele etmek herkesin görevidir" ifadelerini kullandı.