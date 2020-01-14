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14 Ocak 2020, Salı
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Palut’a ödemeyi yaptı

Hatay Palut’a ödemeyi yaptı

Hatayspor, eski ve ekibinin 'vadesi gelmeyen alacaklar' sebebiyle koydurduğu yasağını kaldırdı. Öte yandan bordo-beyazlılar, genç oyuncular (21) ve 'ü (20) sezon sonuna kadar 'e kiraladı.

Hatayspor, eski ve ekibinin 'vadesi gelmeyen alacaklar' sebebiyle koydurduğu yasağını kaldırdı. Öte yandan bordo-beyazlılar, genç oyuncular (21) ve 'ü (20) sezon sonuna kadar 'e kiraladı.

  1. 14.1.2020
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