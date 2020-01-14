Hatay Palut’a ödemeyi yaptı
Hatayspor, eski teknik direktörü İlhan Palut ve ekibinin 'vadesi gelmeyen alacaklar' sebebiyle koydurduğu transfer yasağını kaldırdı. Öte yandan bordo-beyazlılar, genç oyuncular Buğra Temel (21) ve Taylan Özgün'ü (20) sezon sonuna kadar Batman Petrol'e kiraladı.
Hatayspor, eski teknik direktörü İlhan Palut ve ekibinin 'vadesi gelmeyen alacaklar' sebebiyle koydurduğu transfer yasağını kaldırdı. Öte yandan bordo-beyazlılar, genç oyuncular Buğra Temel (21) ve Taylan Özgün'ü (20) sezon sonuna kadar Batman Petrol'e kiraladı.
- 14.1.2020
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Ekici 4.5 ay sonra döndü
Toplam 1
Yorum
misafir En doğru hareket buydu yoksa yazık olacaktı bu çocuğa
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Rıza Çalımbay: Yasin Öztekin'in iyi işler yapacağına inanıyoruz
Toplam 1
Yorum
MAHO YASİN İN KENDİSİNE FAYDASI OLSA TAKIMI BIRAKMAZDI
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Filenin Sultanları Tokyo 2020'de!
Toplam 2
Yorum
Cascan Sistemli,bilimsel ve özverili çalışmanın sonucu. Tebrik ediyor, başarılarının Tokyo olimpiyatlarında da devam edeceğine inanıyorum..
Hatay Palut’a ödemeyi yaptı haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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