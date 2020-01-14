Altay'da 'Avcı' sesleri
Tatos’un yerini doldurmak için atağa kalkan İzmir ekibi, Kerim Avcı’yı (30) gündemine aldı. Bu arada Altay, Balıkesir’den Doğa İşeri’yi renklerine kattı.
Altay, yollarını ayırdığı Andreas Tatos'un yerini Kerim Avcı ile doldurmak için harekete geçti. Gaziantep'te forma şansı bulamayan 30 yaşındaki Kerim'le temasa geçen siyah-beyazlılar, pazarlıklara başladı. Tecrübeli on numaranın teklife sıcak baktığı belirtildi. Gurbetçi futbolcu Türkiye'deki kariyerinde daha önce Erciyes, Altınordu, Balıkesir ve Sivas'ta oynadı. Öte yandan Altay, Balıkesir'den ayrılan sol bek Doğa İşeri'yle (27) 1.5 yıllık anlaşma sağladı.
- 14.1.2020
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Rıza Çalımbay: Yasin Öztekin'in iyi işler yapacağına inanıyoruz
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MAHO YASİN İN KENDİSİNE FAYDASI OLSA TAKIMI BIRAKMAZDI
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Filenin Sultanları Tokyo 2020'de!
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Cascan Sistemli,bilimsel ve özverili çalışmanın sonucu. Tebrik ediyor, başarılarının Tokyo olimpiyatlarında da devam edeceğine inanıyorum..
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Filenin Sultanları Tokyo 2020'de!
Toplam 2
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gururluyuz tebrikler filenin sultanları
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