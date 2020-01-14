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14 Ocak 2020, Salı
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'da 'Avcı' sesleri

Altay'da 'Avcı' sesleri

Tatos’un yerini doldurmak için atağa kalkan ekibi, ’yı (30) gündemine aldı. Bu arada , ’den ’yi renklerine kattı.

, yollarını ayırdığı Andreas Tatos'un yerini ile doldurmak için harekete geçti. 'te forma şansı bulamayan 30 yaşındaki Kerim'le temasa geçen siyah-beyazlılar, pazarlıklara başladı. Tecrübeli on numaranın teklife sıcak baktığı belirtildi. Gurbetçi futbolcu 'deki kariyerinde daha önce Erciyes, Altınordu, ve 'ta oynadı. Öte yandan Altay, Balıkesir'den ayrılan sol bek 'yle (27) 1.5 yıllık anlaşma sağladı.

  1. 14.1.2020
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