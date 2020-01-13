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13 Ocak 2020, Pazartesi
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’ı kadrosuna kattı

Samsunspor Muhsin Yıldırım’ı kadrosuna kattı

2. Lig 'ta lider konumda bulunan , ’un başarılı orta sahası ’ı kadrosuna kattı.

2. Lig 'un iddialı takımlarından lider , devre arasında kadrosunu güçlendirmeye devam ediyor. Sancaktepe'den Recep ve 'dan 'ı renklerine bağlayan kırmızı-beyazlılar, üçüncü transferini de 'dan Muhsin Yıldırımı alarak tamamladı. Başarılı orta saha oyuncusu ile 1 yılı opsiyonlu olmak üzere, 2.5 yıllık anlaşma sağlandı. Yıldırım, hafta içinde 'a gelerek sözleşme imzalayacak.

, TFF 1. Lig'in ilk yarısında İstanbulspor ile 15 maça çıkıp 4 gol, 1 asistlik performans sergilemişti.

  1. 13.01.2020
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