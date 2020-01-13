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13 Ocak 2020, Pazartesi
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pazarlığı

Mutlu Güler pazarlığı

Altınordu, 'nun 22 yaşındaki sağ kanadı 'e talip oldu. Yarenler, Mutlu için 500 bin TL istedi. ekibi ise bir miktar para ve oyuncunun sonraki satışından yüzde 25 pay teklif etti. Pazarlıklar sürüyor.

Altınordu, 'nun 22 yaşındaki sağ kanadı 'e talip oldu. Yarenler, Mutlu için 500 bin TL istedi. ekibi ise bir miktar para ve oyuncunun sonraki satışından yüzde 25 pay teklif etti. Pazarlıklar sürüyor.

  1. 13.1.2020
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