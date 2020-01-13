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13 Ocak 2020, Pazartesi
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Hatayspor’da yasağı kalktı

Hatayspor’da transfer yasağı kalktı

Hatayspor, ’un kulübü ’ye şikayet etmesi üzerine başlatılan yasağının kaldırıldığını duyurdu. Kulüpten yapılan açıklamada, İlhan Palut ile ekibinin parasının ödendiği ve transfer yasağının bu sabah itibariyle kaldırıldığı bildirildi.

Teknik Direktör 'un Hatayspor'dan tüm alacaklarının ödendiğini duyuran Hatayspor, Palut ve ekibine de eleştiride bulundu. Açıklamada, "Eski İlhan Palut ve ekibinin, 'na ek dilekçe yazma yoluyla kulübümüze koydurmuş olduğu yasağı; bu sabah itibariyle, talep ettiği vadesi gelmeyen alacakları dahil tamamen ödenerek kaldırılmıştır. Bu ödeme, kendisinin ve ekibinin çalışmadığı 3 aylık dönemi kapsayan hak edeceklerdir. İlhan Palut ve ekibinin çalıştığı dönemden alacakları ve primlerinin tamamı ise ayrıldıkları gün kendilerine ödenmiştir" denildi.

İlhan Palut'un, Hatayspor'dan ayrıldıktan sonra 'artık profesyonel oldum' açıklamasını eleştiren Hatayspor Yönetim Kurulu, "İlhan Palut, henüz kariyerinin başında, Hatayspor'da Ahmet Taşyürek'in yardımcılığını yaptığı dönemde de kulübümüzü aynı gerekçelerle federasyona şikayet etmiştir. Hatayspor teknik direktörlük görevinden ayrıldıktan sonra; 'artık profesyonel oldum' açıklamasını yapan İlhan Palut'un profesyonelliğinin ne zaman başladığını, saygıyla kamuoyunun takdirine bırakıyoruz" ifadelerine yer verdi.

  1. 13.01.2020
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