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13 Ocak 2020, Pazartesi
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’a yasak şoku

Hatay’a yasak şoku

Lig lideri Hatayspor'da yasağı şoku yaşanıyor. Bordo-beyazlıların eski teknik direktörü İlhan Palut, alacaklarının ödenmediği gerekçesiyle 'ye gitti. TFF de ödenene kadar 'a transfer yasağı getirdi.

Lig lideri Hatayspor'da yasağı şoku yaşanıyor. Bordo-beyazlıların eski teknik direktörü İlhan Palut, alacaklarının ödenmediği gerekçesiyle 'ye gitti. TFF de ödenene kadar 'a transfer yasağı getirdi.

  1. 13.1.2020
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