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13 Ocak 2020, Pazartesi
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Doğa İşeri resmen Altay'da

1. Lig ekiplerinden , Ekol Hastanesi ile yollarını ayrılan 27 yaşındaki sol bek oyuncusu ile 1.5 yıllık sözleşme imzaladı.

1. Lig ekiplerinden , ligin ikinci yarısı öncesi ara döneminde kadrosunu yapılandırmaya devam ediyor.

Siyah beyazlılar, 'la yollarını ayıran 27 yaşındaki sol bek oyuncusu ile 1.5 yıllık sözleşme imzaladı. Doğa İşeri, imzanın ardından takımın kampına katıldı.

Futbola Antalyaspor altyapısında başlayan başarılı sol bek, kariyerinde Kepez Belediye, Kemerspor 2003, Büyükşehir Belediye Erzurumspor ve son olarak Balıkesirspor forması giydi. Bu sezon Balıkesirspor formasıyla 15 lig maçına çıkan Doğa İşeri, 3 asist katkısı verdi.

Altay Spor Kulübü, transferi sosyal medya hesaplarından duyuyarak yaptığı açıklamada Doğa İşeri'ye siyah beyazlı forma altında başarıları diledi.

  1. 13.01.2020
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