Doğa İşeri resmen Altay'da
TFF 1. Lig ekiplerinden Altay, Ekol Hastanesi Balıkesirspor ile yollarını ayrılan 27 yaşındaki sol bek oyuncusu Doğa İşeri ile 1.5 yıllık sözleşme imzaladı.
TFF 1. Lig ekiplerinden Altay, ligin ikinci yarısı öncesi ara transfer döneminde kadrosunu yapılandırmaya devam ediyor.
Siyah beyazlılar, Balıkesirspor'la yollarını ayıran 27 yaşındaki sol bek oyuncusu Doğa İşeri ile 1.5 yıllık sözleşme imzaladı. Doğa İşeri, imzanın ardından takımın Antalya kampına katıldı.
Futbola Antalyaspor altyapısında başlayan başarılı sol bek, kariyerinde Kepez Belediye, Kemerspor 2003, Büyükşehir Belediye Erzurumspor ve son olarak Balıkesirspor forması giydi. Bu sezon Balıkesirspor formasıyla 15 lig maçına çıkan Doğa İşeri, 3 asist katkısı verdi.
Altay Spor Kulübü, transferi sosyal medya hesaplarından duyuyarak yaptığı açıklamada Doğa İşeri'ye siyah beyazlı forma altında başarıları diledi.
- 13.01.2020
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Toplam 1
Yorum
MAHO YASİN İN KENDİSİNE FAYDASI OLSA TAKIMI BIRAKMAZDI
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Filenin Sultanları Tokyo 2020'de!
Toplam 2
Yorum
Cascan Sistemli,bilimsel ve özverili çalışmanın sonucu. Tebrik ediyor, başarılarının Tokyo olimpiyatlarında da devam edeceğine inanıyorum..
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Filenin Sultanları Tokyo 2020'de!
Toplam 2
Yorum
gururluyuz tebrikler filenin sultanları
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