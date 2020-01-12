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12 Ocak 2020, Pazar
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Jorquera imzaladı

Jorquera imzaladı

'de daha önce ve forması giyen , Karagümrük ile resmi sözleşme imzaladı.

'de daha önce ve forması giyen , Karagümrük ile resmi sözleşme imzaladı. Son olarak ülkesinin Palestino takımında oynayan 31 yaşındaki Şilili orta saha formayı giydi.
  1. 12.1.2020
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