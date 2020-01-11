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11 Ocak 2020, Cumartesi
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Hatayspor’da

Strahil Popov Hatayspor’da

1. Lig lideri Hatayspor'un, 'u kadrosuna kattı. 4 sezondur 'da forma giyen sağ bek oyuncusu ile 2.5 yıllık sözleşme imzalandı.

1. Lig lideri Hatayspor'un, 'u kadrosuna kattı. 4 sezondur 'da forma giyen sağ bek oyuncusu ile 2.5 yıllık sözleşme imzalandı. İdari menajer Murat Bereket, vatandaşı 29 yaşındaki Popov'u yoğun çalışmalar sonucunda takıma kazandırdıklarını söyledi.

  1. 11.1.2020
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