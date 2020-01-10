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10 Ocak 2020, Cuma
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Şengezer Demir’de

Şengezer Demir’de

Adana Demir, ’de şans bulamayan 23 yaşındaki file bekçisi Muhammed ile el sıkıştı.

1. Lig takımlarından kaleye takviye yaptı. Güney ekibi, Medipol 'in kalecisi Muhammed Şengezer'le prensip anlaşmasına vardı.Yaz döneminde 'dan Başakşehir'e transfer olan 23 yaşındaki kaleci ekibinde sezonun ilk yarısında forma şansı bulamamıştı. Adana Demirspor'un kısa süre içinde Muhammed'i şehre getirip resmi sözleşme imzalatacağı bildirildi. Genç file bekçisinin 3 yıllık imza atacağı da gelen haberler arasında.

  1. 10.1.2020
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