Şengezer Demir’de

TFF 1. Lig takımlarından Adana Demirspor kaleye takviye yaptı. Güney ekibi, Medipol Başakşehir'in kalecisi Muhammed Şengezer'le prensip anlaşmasına vardı.Yaz transfer döneminde Bursaspor'dan Başakşehir'e transfer olan 23 yaşındaki kaleci İstanbul ekibinde sezonun ilk yarısında forma şansı bulamamıştı. Adana Demirspor'un kısa süre içinde Muhammed'i şehre getirip resmi sözleşme imzalatacağı bildirildi. Genç file bekçisinin 3 yıllık imza atacağı da gelen haberler arasında.