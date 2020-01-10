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10 Ocak 2020, Cuma
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Menemen'in radarında

Milinkovic Menemen'in radarında

1. 'de 2. yarı hazırlıklarını kampında sürdüren Menemenspor, 'la yollarını ayıran 'e teklif götürdü.

1. 'de 2. yarı hazırlıklarını kampında sürdüren Menemenspor, 'la yollarını ayıran 'e teklif götürdü. Orta sahada görev yapan 31 yaşındaki oyuncuyla görüşmelere başlayan ekibi cevap beklerken, Sırp futbolcuyla 1. Lig'den birçok takımın ilgilendiği belirtildi.
  1. 10.1.2020
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