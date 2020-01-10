"Ligde kalacağız"

TFF 1. Lig'de ilk yarıyı 6 puanla 18'inci ve son sırada tamamlayan Eskişehirspor'un hocası Mustafa Özer, zoru başararak, ligde kalacaklarına inandığını söyledi. Özer, "Kader birliği yapacağız. Taşın altına elimizi değil gövdemizi koyduk" diye konuştu.