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10 Ocak 2020, Cuma
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"Ligde kalacağız"

"Ligde kalacağız"

1. Lig'de ilk yarıyı 6 puanla 18'inci ve son sırada tamamlayan 'un hocası , zoru başararak, ligde kalacaklarına inandığını söyledi. Özer, " birliği yapacağız. altına elimizi değil gövdemizi koyduk" diye konuştu.

1. Lig'de ilk yarıyı 6 puanla 18'inci ve son sırada tamamlayan 'un hocası , zoru başararak, ligde kalacaklarına inandığını söyledi. Özer, " birliği yapacağız. altına elimizi değil gövdemizi koyduk" diye konuştu.

  1. 10.1.2020
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