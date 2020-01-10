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10 Ocak 2020, Cuma
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’dan Popov’a kanca

Hatayspor’dan Popov’a kanca

1. 'in lideri , 'nın sağ beki ile ilgileniyor. 29 yaşındaki yapılan görüşmelerde önemli aşama katedildiği öğrenildi.

1. 'in lideri , 'nın sağ beki ile ilgileniyor. 29 yaşındaki yapılan görüşmelerde önemli aşama katedildiği öğrenildi. Sağ açık ön libero mevkiinde de forma giyebilen Strahil Popov'un da Hatayspor'a sıcak baktığı gelen haberler arasında. Popov bu sezon 14 maçta oynadı.

  1. 10.1.2020
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