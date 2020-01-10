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10 Ocak 2020, Cuma
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Es-Es Stadı kullanım dışı

Es-Es Stadı kullanım dışı

 Stadı'nın kullanımına ara verildi. Eskişehir Valiliğinden yapılan açıklamada, stadyum çatısının çelik aksamında bir takım aksaklıklar tespit edildiği belirtildi.

Stadı'nın kullanımına ara verildi. Eskişehir Valiliğinden yapılan açıklamada, stadyum çatısının çelik aksamında bir takım aksaklıklar tespit edildiği belirtildi. Çalışmaların tamamlanınca stadyum yeniden kullanıma açılacağı duyuruldu. Buna ilişkin teknik çalışmaların başlatıldığı kaydedildi.

  1. 10.1.2020
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