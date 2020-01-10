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10 Ocak 2020, Cuma
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Haberler TFF 1.Lig Haberleri Altay’da 3. Nijeryalı Jabaar

’da 3. Jabaar

Altay’da 3. Nijeryalı Jabaar

1. Lig ekibi , sezon başında anlaştığı ve kampında denediği 'nin ardından 17 yaşındaki sol kanat 'ı da denemeye alarak 3. oyuncuyu takıma dahil etti.

1. Lig ekibi , sezon başında anlaştığı ve kampında denediği 'nin ardından 17 yaşındaki sol kanat 'ı da denemeye alarak 3. oyuncuyu takıma dahil etti.

  1. 10.1.2020
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