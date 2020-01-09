Hatayspor Segbefia'yla el sıkıştı! - Son dakika TFF 1.Lig haberleri - Fotomaç
09 Ocak 2020, Perşembe
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Hatayspor Segbefia'yla el sıkıştı!

Hatayspor Segbefia'yla el sıkıştı!

1.Lig'de sezonun ilk yarısını zirvede kapatan Hatayspor, Togolu orta saha oyuncusu 'yla el sıkıştı. 'te gözden çıkarılan 28 yaşındaki oyuncuyla imzaların atılması bekleniyor. Segbefia daha önce ve 'da da görev yaptı.

1.Lig'de sezonun ilk yarısını zirvede kapatan Hatayspor, Togolu orta saha oyuncusu 'yla el sıkıştı. 'te gözden çıkarılan 28 yaşındaki oyuncuyla imzaların atılması bekleniyor. Segbefia daha önce ve 'da da görev yaptı.

  1. 9.1.2020
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