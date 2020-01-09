Hatayspor Segbefia'yla el sıkıştı!
1.Lig'de sezonun ilk yarısını zirvede kapatan Hatayspor, Togolu orta saha oyuncusu Prince Segbefia'yla el sıkıştı. Gaziantep'te gözden çıkarılan 28 yaşındaki oyuncuyla imzaların atılması bekleniyor. Segbefia daha önce Göztepe ve Elazığ'da da görev yaptı.
1.Lig'de sezonun ilk yarısını zirvede kapatan Hatayspor, Togolu orta saha oyuncusu Prince Segbefia'yla el sıkıştı. Gaziantep'te gözden çıkarılan 28 yaşındaki oyuncuyla imzaların atılması bekleniyor. Segbefia daha önce Göztepe ve Elazığ'da da görev yaptı.
- 9.1.2020
- Comolli bitiremedi Beşiktaş getiriyor!
- Galatasaray'da Sedikika’dan sonra bir bomba daha! Teklif yapıldı…
- Galatasaray'da bir dönem sona eriyor! Yıldız futbolcuya ciddi teklif
- Süper Lig ekiplerinden Barış Pınarı Harekatı şehitleri için başsağlığı mesajı!
- Yıldız futbolcudan transfer itirafı! "Beşiktaş'a gelmek isterim"
-
Simon Falette Fenerbahçe için İstanbul'da!
Toplam 2
Yorum
borego bence ikinci bir zanka vakası olacak.. Ali koç comoliye transfer yaptırmasın. Ersun yanalın verdiği isimler alınsın.
-
Tolga Ciğerci'den flaş açıklama: Gerekirse boş sözleşmeye imza atarım
Toplam 2
Yorum
fatih çok karakterli bi oyuncu
-
Simon Falette Fenerbahçe için İstanbul'da!
Toplam 2
Yorum
KASA İNŞALLAH ADİL GİBİ OLMAZ
Hatayspor Segbefia'yla el sıkıştı! haberine yapılan yorumlar ( yorum)
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.