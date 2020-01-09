Hatayspor Segbefia'yla el sıkıştı!

1.Lig'de sezonun ilk yarısını zirvede kapatan Hatayspor, Togolu orta saha oyuncusu Prince Segbefia'yla el sıkıştı. Gaziantep'te gözden çıkarılan 28 yaşındaki oyuncuyla imzaların atılması bekleniyor. Segbefia daha önce Göztepe ve Elazığ'da da görev yaptı.