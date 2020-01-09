Altınordu havalandı
Avrupa ve Türkiye'nin en önemli havayolları arasında yer alan Corendon Airlines, Altınordu Futbol Kulübü'ne 'Geleceğe Uçuş' sponsoru oldu. Uzun süreli bir anlaşma olmasını dileyen Corendon Airlines Yönetim Kurulu Başkanı Yıldıray Karaer, logonun formada yer alacağı belirtti ve destek verenlere teşekkür etti.
Avrupa ve Türkiye'nin en önemli havayolları arasında yer alan Corendon Airlines, Altınordu Futbol Kulübü'ne 'Geleceğe Uçuş' sponsoru oldu. Uzun süreli bir anlaşma olmasını dileyen Corendon Airlines Yönetim Kurulu Başkanı Yıldıray Karaer, logonun formada yer alacağı belirtti ve destek verenlere teşekkür etti.
- 9.1.2020
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Yorum
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Toplam 2
Yorum
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Yorum
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