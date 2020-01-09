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09 Ocak 2020, Perşembe
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Altınordu havalandı

Altınordu havalandı

Avrupa ve Türkiye'nin en önemli havayolları arasında yer alan Corendon Airlines, 'ne 'Geleceğe Uçuş' sponsoru oldu. Uzun süreli bir anlaşma olmasını dileyen Corendon Başkanı , logonun formada yer alacağı belirtti ve destek verenlere teşekkür etti.

Avrupa ve Türkiye'nin en önemli havayolları arasında yer alan Corendon Airlines, 'ne 'Geleceğe Uçuş' sponsoru oldu. Uzun süreli bir anlaşma olmasını dileyen Corendon Başkanı , logonun formada yer alacağı belirtti ve destek verenlere teşekkür etti.

  1. 9.1.2020
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