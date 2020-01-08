‘Klopp’la benziyoruz’

Altay teknik direktörü Ali Tandoğan, Jürgen Klopp ile benzer yönleri olduğunu belirtti. Tandoğan, "Onun belgesellerini izlediğimde düşünce yapımız ve oyuncularla ilişkilerimiz birbirine çok benziyor. O noktalara gelmem için çok çalışmalıyım" dedi.