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08 Ocak 2020, Çarşamba
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‘Klopp’la benziyoruz’

‘Klopp’la benziyoruz’

Altay , ile benzer yönleri olduğunu belirtti. Tandoğan, "Onun belgesellerini izlediğimde düşünce yapımız ve oyuncularla ilişkilerimiz birbirine çok benziyor. O noktalara gelmem için çok çalışmalıyım" dedi.

Altay , ile benzer yönleri olduğunu belirtti. Tandoğan, "Onun belgesellerini izlediğimde düşünce yapımız ve oyuncularla ilişkilerimiz birbirine çok benziyor. O noktalara gelmem için çok çalışmalıyım" dedi.

  1. 8.1.2020
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