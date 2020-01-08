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08 Ocak 2020, Çarşamba
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Elazığ’a şok ceza

Elazığ’a şok ceza

 2. Grup ekibi , geçmiş dönemdeki oyunculara olan borçları nedeniyle üç dönem geçici yasağı aldı. Elazığspor'un daha önce 3 puanı silinmişti.

2. Grup ekibi , geçmiş dönemdeki oyunculara olan borçları nedeniyle üç dönem geçici yasağı aldı. Elazığspor'un daha önce 3 puanı silinmişti.

  1. 8.1.2020
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