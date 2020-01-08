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08 Ocak 2020, Çarşamba
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Egehan Boğa’da

Egehan Boğa’da

, Altınordu'dan 'le (19) anlaştı. , bonservis ödemeyecek fakat genç orta saha başka kulübe giderse gelirin yarısı ekibine verilecek. Egehan ilk yarıda 4 maça çıktı.

, Altınordu'dan 'le (19) anlaştı. , bonservis ödemeyecek fakat genç orta saha başka kulübe giderse gelirin yarısı ekibine verilecek. Egehan ilk yarıda 4 maça çıktı.

  1. 8.1.2020
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