Şov zamanı Timsah’ta
En az dört transfer yapmak isteyen Bursaspor, Kayseri’den ayrılan sol bek Atila Turan’ı bitiriyor.
Kadrosunu 4 isimle takviye etmeyi planlayan Bursaspor, sol bek Atila Turan için harekete geçti. Yeşil-beyazlı yönetim, Kayserispor'la sözleşmesini fesheden 28 yaşındaki oyuncuyu görüşmek üzere Bursa'ya davet etti. Bonservisi elinde bulunan Atila Turan'ı teknik direktör İbrahim Üzülmez, Latovlevici'nin yerine düşünüyor. Fransa patentli gurbetçi solak, bu sezon Kayseri'de 5 lig maçında oynadı. Bursaspor, sol bekin yanı sıra transferde; iki kanada birer oyuncu ve bir de 10 numara almayı planlıyor.
- 7.1.2020
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