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07 Ocak 2020, Salı
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Şov zamanı Timsah’ta

Şov zamanı Timsah’ta

En az dört yapmak isteyen , ’den ayrılan sol bek ’ı bitiriyor.

Kadrosunu 4 isimle takviye etmeyi planlayan , sol bek için harekete geçti. Yeşil-beyazlı yönetim, 'la sözleşmesini fesheden 28 yaşındaki oyuncuyu görüşmek üzere 'ya davet etti. Bonservisi elinde bulunan Atila Turan'ı teknik direktör İbrahim Üzülmez, Latovlevici'nin yerine düşünüyor. patentli gurbetçi solak, bu sezon 'de 5 lig maçında oynadı. Bursaspor, sol bekin yanı sıra transferde; iki kanada birer oyuncu ve bir de 10 numara almayı planlıyor.

  1. 7.1.2020
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