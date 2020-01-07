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07 Ocak 2020, Salı
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Ordu’ya havalı sponsor!

Ordu’ya havalı sponsor!

İyi Birey-İyi Vatandaş-İyi Futbolcu' mottosuyla Türk futbolunda fark yaratan Altınordu, yeni sponsoruyla yarın imzaları atıyor.

İyi Birey-İyi Vatandaş-İyi Futbolcu' mottosuyla Türk futbolunda fark yaratan Altınordu, yeni sponsoruyla yarın imzaları atıyor. , ekibine geleceğe uçuş sponsoru oluyor. Ulaşım ve konaklama desteği sunacak Corendon Airlines ile Altınordu arasındaki imza töreni İzmir'de gerçekleştirilecek.

  1. 7.1.2020
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