Ordu’ya havalı sponsor!

İyi Birey-İyi Vatandaş-İyi Futbolcu' mottosuyla Türk futbolunda fark yaratan Altınordu, yeni sponsoruyla yarın imzaları atıyor. Corendon Airlines, İzmir ekibine geleceğe uçuş sponsoru oluyor. Ulaşım ve konaklama desteği sunacak Corendon Airlines ile Altınordu arasındaki imza töreni İzmir'de gerçekleştirilecek.