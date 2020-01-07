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07 Ocak 2020, Salı
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Menemen’e gurbetçi maestro

Menemen’e gurbetçi maestro

ekibi, ’da yetişen 26 yaşındaki on numara ’ı kamp kadrosuna dahil etti.

İkinci yarı hazırlıklarını 'da sürdüren Ekol Göz Menemenspor, gurbetçi maestro 'ı kampa dahil etti. Daha önce Bundesliga'da forması giyen 26 yaşındaki on numara, sakatlığı nedeniyle futboldan bir süre uzak kalmıştı. Teknik direktör Cenk Laleci transferle ilgili, "Yetenekli ve kaliteli bir futbolcu. Şu an kendisini yakından takip ediyorum. Herhangi bir fiziksel sorun görülmezse formamızı terletecek" diye konuştu. Gurbetçi oyuncu, Düsseldorf ve Braunschweig'da da oynadı.

  1. 7.1.2020
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