Menemen’e gurbetçi maestro
İzmir ekibi, Almanya’da yetişen 26 yaşındaki on numara Özkan Yıldırım’ı kamp kadrosuna dahil etti.
İkinci yarı hazırlıklarını Antalya'da sürdüren Ekol Göz Menemenspor, gurbetçi maestro Özkan Yıldırım'ı kampa dahil etti. Daha önce Bundesliga'da Werder Bremen forması giyen 26 yaşındaki on numara, sakatlığı nedeniyle futboldan bir süre uzak kalmıştı. Teknik direktör Cenk Laleci transferle ilgili, "Yetenekli ve kaliteli bir futbolcu. Şu an kendisini yakından takip ediyorum. Herhangi bir fiziksel sorun görülmezse formamızı terletecek" diye konuştu. Gurbetçi oyuncu, Düsseldorf ve Braunschweig'da da oynadı.
- 7.1.2020
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