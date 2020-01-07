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07 Ocak 2020, Salı
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vefasını gösterdi

Mehmet Özcan vefasını gösterdi

'un genç oyuncusu , transferde kulübün menfaatlerini düşündüğünü söyledi.

'un genç oyuncusu , transferde kulübün menfaatlerini düşündüğünü söyledi. Sezon başında şartların uymadığını belirten 21 yaşındaki orta saha, "Kulübümüzün şartları doğrultusunda gerekirse gitmeye hazırım. Amacım her zaman büyük liglerde oynamak. Şartlar uyarsa ve kulüp de uygun görürse giderim" dedi.

  1. 7.1.2020
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