Ziya seferi
Hücum hattına alternatif arayan Timsah, Kayseri’nin tecrübeli kanadı Ziya Alkurt’u bitirmek için atağa kalktı.
Süper Lig'e dönmeyi hedefleyen Bursaspor, transferde düğmeye bastı. Denizli'den Mehmet Akyüz ve Burak Çalık'la görüşen yeşil-beyazlılar, Kayserispor'un sol kanatı Ziya Alkurt'u da listesine ekledi. Yönetim, 29 yaşında kanat forvetin menajeriyle temasa geçti. Ziya, sezon başında Denizlispor'dan Kayserispor'a 3 yıllık imza atmıştı. Tecrübeli kanat oyuncusu, sarı-kırmızılı kulüpte, bu sezon ligde; 6'sı 11'de olmak üzere toplam 11 maçta forma giydi, ancak gol ve asist üretemedi. Alkurt, Ziraat Türkiye Kupası'nda ise, 2 maçta 1 gol ve 2 asiste imza attı.
- 4.1.2020
FOTOMAÇ GÜNDEM
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