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04 Ocak 2020, Cumartesi
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Ziya seferi

Ziya seferi

Hücum hattına alternatif arayan Timsah, Kayseri’nin tecrübeli kanadı ’u bitirmek için atağa kalktı.

Süper Lig'e dönmeyi hedefleyen , transferde düğmeye bastı. 'den Mehmet Akyüz ve Burak Çalık'la görüşen yeşil-beyazlılar, 'un sol kanatı 'u da listesine ekledi. Yönetim, 29 yaşında kanat forvetin menajeriyle temasa geçti. Ziya, sezon başında Denizlispor'dan Kayserispor'a 3 yıllık imza atmıştı. Tecrübeli kanat oyuncusu, sarı-kırmızılı kulüpte, bu sezon ligde; 6'sı 11'de olmak üzere toplam 11 maçta forma giydi, ancak gol ve asist üretemedi. Alkurt, 'nda ise, 2 maçta 1 gol ve 2 asiste imza attı.
  1. 4.1.2020
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