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04 Ocak 2020, Cumartesi
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Kulübü el değiştiriyor

Osmanlıspor Kulübü el değiştiriyor

1. Lig ekiplerinden 'un, Trabzonlu iş adamı Şenol Ayvaz'a satışı konusunda anlaşmaya varıldı. Başkent temsilcisi, 'de 2009-2010 sezonunda Ankaraspor ismiyle mücadele ederken, "Ankaragücü ile arasında sportif rekabeti engelleyici bağ bulunduğu" gerekçesiyle (TFF) tarafından, bir alt lige düşürülmüştü.

Alınan bilgiye göre, 1. Lig'de ilk devreyi 15. sırada tamamlayan başkent ekibi el değiştiriyor.

Başkanlığını Sadık Dik'in yaptığı mor-sarılı takımın, Ayvaz'a satışı konusunda taraflar prensipte anlaştı. Resmi işlemlerin ise gelecek hafta gerçekleştirileceği belirtildi.

Ayvaz daha önce Akçaabat Sebatspor ve Zağnosspor kulüplerinde başkanlık yapmıştı.

Başkent temsilcisi, 'de 2009-2010 sezonunda Ankaraspor ismiyle mücadele ederken, "Ankaragücü ile arasında sportif rekabeti engelleyici bağ bulunduğu" gerekçesiyle (TFF) tarafından, bir alt lige düşürülmüştü.

GEÇEN SEZON PLAY-OFF'A KALMIŞTI

2014-2015 sezonu öncesi ismini alan mor-sarılı takım, yeni ismiyle TFF 1. Lig'de mücadele ettiği ilk sezonda Süper Lig'e yükselmişti.

Süper Lig'de 2015-2016 sezonunu 5. sırada bitiren ve Avrupa Ligi'ne katılan Osmanlıspor, 2017-2018 sezonu sonunda küme düşmüştü.

Başkent ekibi, geçen sezon TFF 1. Lig'de play-off'a kalmasına rağmen Süper Lig bileti alamamıştı.

  1. 04.01.2020
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