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04 Ocak 2020, Cumartesi
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’dan Gümrük’e

Kartal’dan Gümrük’e

Karagümrük, Beşiktaş'ın gurbetçi orta sahası Muhayer Oktay (22) ve genç stoperi Erdoğan Kaya'yla (22) el sıkıştı. Siyah-beyazlı ekipte 'nın devre arası kampına götürmediği iki oyuncu, ikinci yarı İstanbul ekibinde oynayacak.

Karagümrük, Beşiktaş'ın gurbetçi orta sahası Muhayer Oktay (22) ve genç stoperi Erdoğan Kaya'yla (22) el sıkıştı. Siyah-beyazlı ekipte 'nın devre arası kampına götürmediği iki oyuncu, ikinci yarı İstanbul ekibinde oynayacak.
  1. 4.1.2020
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