Kartal’dan Gümrük’e
Karagümrük, Beşiktaş'ın gurbetçi orta sahası Muhayer Oktay (22) ve genç stoperi Erdoğan Kaya'yla (22) el sıkıştı. Siyah-beyazlı ekipte teknik direktör Abdullah Avcı'nın devre arası kampına götürmediği iki oyuncu, ikinci yarı İstanbul ekibinde oynayacak.
Karagümrük, Beşiktaş'ın gurbetçi orta sahası Muhayer Oktay (22) ve genç stoperi Erdoğan Kaya'yla (22) el sıkıştı. Siyah-beyazlı ekipte teknik direktör Abdullah Avcı'nın devre arası kampına götürmediği iki oyuncu, ikinci yarı İstanbul ekibinde oynayacak.
- 4.1.2020
FOTOMAÇ GÜNDEM
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