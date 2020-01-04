Hatayspor'un genç takımını taşıyan otobüs Sivas'ta devrildi - Son dakika TFF 1.Lig haberleri - Fotomaç
04 Ocak 2020, Cumartesi
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'un genç takımını taşıyan otobüs devrildi: 5 yaralı

Hatayspor'un genç takımını taşıyan otobüs devrildi: 5 yaralı

Elit 16 Yaş Altı Ligi'nde deplasmanda ile yapacağı maç için 'ye hareket eden 'un genç takımını taşıyan otobüsün 'ta devrilmesi sonucu, teknik sorumlu ve 5 futbolcu hafif yaralandı.

Kulübü Başkan Vekili Aydın Toksöz yaptığı açıklamada, takımın ile oynayacağı maç için otobüsle dün yola çıktığını, kafilenin içinde bulunduğu otobüsün sabah saatlerinde 'ın Gölova ilçesinde devrildiğini söyledi.

Kafileye geçmiş olsun dileklerini ileten Toksöz, şöyle konuştu:

Beş futbolcumuz ve takımın teknik sorumlusu Ayhan Kaya hocamız yaralı şu an ama şükürler olsun ki çok ağır yaralımız yok. Çocuklarımız, ilk tedavileri yapıldıktan sonra Sivas'taki çeşitli hastanelere sevk edildi. Yaralanmayan çocuklarımız da Kaymakamlığın himayesindeydi ve Sivas'a getirildi. Burada Valilik tarafından konuk edilecekler. Öğleden sonra da Antakya'ya gelecekler.

Toksöz, yarın yapılması planlanan maçın kaza nedeniyle ertelendiğini sözlerine ekledi.


  1. 04.01.2020
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