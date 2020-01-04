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04 Ocak 2020, Cumartesi
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Cedi yetmedi

Cedi yetmedi

Cedi yetmedi Hedef olimpiyat Lozan’a 7 isim ’de milli oyuncumuz ’ın forma giydiği , ’e 109-106 yenildi.

Cedi yetmedi Hedef olimpiyat Lozan'a 7 isim 'de milli oyuncumuz 'ın forma giydiği , 'e 109-106 yenildi. Cedi'nin 17 sayısına karşın Cavaliers'ı 3 sayı farkla deviren Hornets, 14. galibiyetine ulaştı.
  1. 4.1.2020
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