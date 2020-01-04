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04 Ocak 2020, Cumartesi
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'dan çifte imza

Adana'dan çifte imza

daha önce anlaşmaya vardığı iki isme imza attırdı.

Turuncu-beyazlılar, son olarak Samsunspor forması giyen sol bek Canberk Dilaver'i (26) 1.5 yıllığına kadrosuna katarken; Konyaspor'un sağ beki Savaş Polat'ı (22) da sezon sonuna kadar kiraladığını açıkladı.
  1. 4.1.2020
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