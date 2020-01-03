Çifte takviye - Son dakika TFF 1.Lig haberleri - Fotomaç - Son dakika TFF 1.Lig haberleri - Fotomaç
03 Ocak 2020, Cuma
CANLI ENGLISH BUGÜNKÜ FOTOMAÇ
Haberler TFF 1.Lig Haberleri Çifte takviye

Çifte takviye

Çifte takviye

Boluspor, Bosna Hersekli orta saha ve Kongolu kanat oyuncusu ile sezon sonuna kadar anlaştı

Boluspor ara transfer döneminin ilk bombalarını patlattı. Kırmızı-beyazlılar, Bosna Hersekli orta saha ve Kongolu kanat 'ı sezon sonuna kadar kadrosuna kattı. Son olarak Slovakya'nın Trnava takımında forma giyen 30 yaşındaki Halilovic, merkez orta sahanın yanı sıra on numara pozisyonunda da görev yapıyor. Buducnost, Zvijezda, Kralove, Prevysov, Linz ve Sarajevo gibi takımlarda oynarken; bu sezon 16 maçta 2 gol kaydetti.

TÜRKİYE'DE OYNADI

Yarenler'in ikinci bombası ise ülkemizde daha önce Osmanlı ve Bursa formaları da giyen Dzon Delarge oldu. Kongolu kanat oyuncusu, Osmanlıspor ve Bursaspor forması ile Süper Lig'de 61, Türkiye Kupası'nda 11 maça çıktı. Son olarak Çekya ekibi Budejovice'de oynayan 29 yaşındaki sağ kanat, Slovan Liberec, Admira Wacker ve Karabağ'da da görev yaptı. Kulüp kariyerinde 239 karşılaşmaya çıkan kanat oyuncusu, 41 kez fileleri havalandırdı.

  1. 3.1.2020
YORUMLAR yorum yapıldı
haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

Çifte takviye haberine yapılan yorumlar ( yorum)

habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
BİZE ULAŞIN