Çifte takviye

Boluspor ara transfer döneminin ilk bombalarını patlattı. Kırmızı-beyazlılar, Bosna Hersekli orta saha Emir Halilovic ve Kongolu kanat Dzon Delarge'ı sezon sonuna kadar kadrosuna kattı. Son olarak Slovakya'nın Trnava takımında forma giyen 30 yaşındaki Halilovic, merkez orta sahanın yanı sıra on numara pozisyonunda da görev yapıyor. Buducnost, Zvijezda, Kralove, Prevysov, Linz ve Sarajevo gibi takımlarda oynarken; bu sezon 16 maçta 2 gol kaydetti.

TÜRKİYE'DE OYNADI

Yarenler'in ikinci bombası ise ülkemizde daha önce Osmanlı ve Bursa formaları da giyen Dzon Delarge oldu. Kongolu kanat oyuncusu, Osmanlıspor ve Bursaspor forması ile Süper Lig'de 61, Türkiye Kupası'nda 11 maça çıktı. Son olarak Çekya ekibi Budejovice'de oynayan 29 yaşındaki sağ kanat, Slovan Liberec, Admira Wacker ve Karabağ'da da görev yaptı. Kulüp kariyerinde 239 karşılaşmaya çıkan kanat oyuncusu, 41 kez fileleri havalandırdı.