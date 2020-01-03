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03 Ocak 2020, Cuma
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Altay’da hedef Ziya Alkurt

Devre arasına 24 puanla play-off hattının 3 puan gerisinde 10. sırada giren 'da, transfer arayışları başladı. Siyah-beyazlılar, Kayserispor'un sol kanatı 'u listesine aldı.

Devre arasına 24 puanla play-off hattının 3 puan gerisinde 10. sırada giren 'da, transfer arayışları başladı. Siyah-beyazlılar, Kayserispor'un sol kanatı 'u listesine aldı. İlk yarıda 11 maçta şans bulan 29 yaşındaki oyuncu, mali sıkıntılarla boğuşan Kayseri'den ayrılmaya sıcak bakıyor. Ziya, geçen sezon 10 gol attığı Denizlispor'da şampiyonluk sevinci yaşamıştı.

  1. 3.1.2020
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