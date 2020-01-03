Altay’da hedef Ziya Alkurt
Devre arasına 24 puanla play-off hattının 3 puan gerisinde 10. sırada giren Altay'da, transfer arayışları başladı. Siyah-beyazlılar, Kayserispor'un sol kanatı Ziya Alkurt'u listesine aldı.
Devre arasına 24 puanla play-off hattının 3 puan gerisinde 10. sırada giren Altay'da, transfer arayışları başladı. Siyah-beyazlılar, Kayserispor'un sol kanatı Ziya Alkurt'u listesine aldı. İlk yarıda 11 maçta şans bulan 29 yaşındaki oyuncu, mali sıkıntılarla boğuşan Kayseri'den ayrılmaya sıcak bakıyor. Ziya, geçen sezon 10 gol attığı Denizlispor'da şampiyonluk sevinci yaşamıştı.
- 3.1.2020
FOTOMAÇ GÜNDEM
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