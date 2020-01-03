Adanaspor'dan defansa iki takviye - Son dakika TFF 1.Lig haberleri - Fotomaç - Son dakika TFF 1.Lig haberleri - Fotomaç - Son dakika TFF 1.Lig haberleri - Fotomaç
03 Ocak 2020, Cuma
CANLI ENGLISH BUGÜNKÜ FOTOMAÇ
Haberler TFF 1.Lig Haberleri Adanaspor'dan defansa iki takviye

'dan defansa iki takviye

Adanaspor'dan defansa iki takviye

1'inci Lig ekiplerinden , daha önce de turuncu beyazlı takımda yer alan ve son olarak 'da forma giyen defans oyuncusu ile 'dan 'ı kadrosuna kattı.

1. Lig'in ilk yarısında beklenen sonuçları alamayan , devre arası döneminde kadrosunu güçlendirmeyi hedefliyor.

İlk devreyi düşme potasında tamamlayan Adanaspor, 2015-2016 sezonu kadrosunda da yer alan 'i transfer etti. Son olarak TFF 2'nci Lig ekibi 'da forma giyen 26 yaşındaki savunmacı ile 1,5 yıllık sözleşme imzalandı.

SÜPER LİG'DEN TRANSFER

Adanaspor Başkanı , 'da bir araya geldiği 'dan ile de sezon sonuna kadar anlaştı. 22 yaşındaki defans oyuncusu, kiralık olarak sezon sonuna kadar turuncu beyazlı formayı giyecek.

  1. 03.01.2020
YORUMLAR yorum yapıldı
haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

Adanaspor'dan defansa iki takviye haberine yapılan yorumlar ( yorum)

habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
BİZE ULAŞIN