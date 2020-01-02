Samsun pes etmez
Ertuğrul Sağlam, son saniye kadar savaşacaklarını söyledi ve iki transferin daha yapılacağını müjdeledi.
İkinci yarı kamp çalışmalarını Antalya'da sürdüren Samsunspor'da teknik direktör Ertuğrul Sağlam açıklamalarda bulundu. Tecrübeli hoca başarılı bir kamp geçirdiklerini belirterek ikinci yarıda pes etmeyen bir takım izlettireceğini söyledi. Sağlam, "İlk etapta kuvvet çalışmaları ikincisinde taktik hazırlıklar yaptık. İbrahim Halil ve Recep Burak takıma güç kattı. İki transfer daha yapmak istiyoruz. Taraftarımız ikinci yarıda da destek versin" dedi.
- 2.1.2020
FOTOMAÇ GÜNDEM
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