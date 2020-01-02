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02 Ocak 2020, Perşembe
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Bolu’da 5 yolcu iki de transfer

Bolu’da 5 yolcu iki de transfer

Bolu'da Teknik Direktör Osman Özköylü'nün raporu doğrultusunda 5 ayrılık yaşandı. Yarenler; Hakan Canbazoğlu, Ozan Evrim Özenç, Umut Gündoğan, Samican Keskin ve Batuhan Altıntaş'ı gönderdi.

Bolu'da Teknik Direktör Osman Özköylü'nün raporu doğrultusunda 5 ayrılık yaşandı. Yarenler; Hakan Canbazoğlu, Ozan Evrim Özenç, Umut Gündoğan, Samican Keskin ve Batuhan Altıntaş'ı gönderdi. Transferde atağa kalkan Bolu, Spartak Trnava forması giyen Emir Halilovic ile bir dönem Osmanlı ve Bursa'da olan Dzon Delarge ile prensipte anlaştı.
  1. 2.1.2020
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