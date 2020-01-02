Akhisarspor'a transfer şoku! - Son dakika TFF 1.Lig haberleri - Fotomaç
02 Ocak 2020, Perşembe
CANLI ENGLISH BUGÜNKÜ FOTOMAÇ
Haberler TFF 1.Lig Haberleri Akhisarspor'a transfer şoku!

Akhisarspor'a şoku!

Akhisarspor'a transfer şoku!

TFF 1. Lig ekiplerinden Akhisarspor'da şoku yaşanıyor... Ege temsilcisi, ara transferde takıma takviye yapmaya çalışırken, gelen haberle sarsıldı... İşte Yeşil siyahlılara gelen transfer cezasının detayları!

TFF 1. Lig'de sezonun ilk yarısında zirve hedefini tutturamayıp beşinci sırada kalan Akhisarspor, ara döneminde kadrosunu takviye etmeye çalışırken, transfer yasağıyla sarsıldı.

Akhisar'a Süper Lig dönemindeki eski yabancı futbolcularına olan 2 milyon Euro civarında borcu nedeniyle transfer yasağı geldiği öğrenildi. Yasak ve alacaklı futbolcular konusunda açıklama yapmayan yeşil-siyahlı yönetim, borcu kapatarak transfer yapmanın yollarını arıyor.

Süper Lig'de 7 yıl boyunca mali olarak en istikrarlı kulüplerden olmayı başaran, geçen sezon başında Türkiye Kupası şampiyonluğu ve UEFA Avrupa Ligi'nden dev gelir elde eden Akhisarspor, bu sezona başlarken Josue, Dany gibi yabancılarıyla yollarını sorunlu ayırmıştı. Devre arasında mevcut kadrosundan yalnız Eray'la yollarını ayıran, diğer futbolcuları takımda tutmayı planlayan Akhisar'ın 12 Ocak'a kadar sürücek Antalya kampı yarın başlayacak.

  1. 02.01.2020
YORUMLAR yorum yapıldı
haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

Akhisarspor'a transfer şoku! haberine yapılan yorumlar ( yorum)

habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
BİZE ULAŞIN