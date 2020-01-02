Adebayor atağı

TFF 1. Lig'de ilk yarıyı 24 puanla kapatan ve play-off hattından 3 puan uzakta olan Adana Demirspor, transfer taarruzuna başladı. Mavi-lacivertliler, ilk bombasını Osmanlıspor'dan ayrılan Hasan Kılıç'ı kadrosuna katarak patlattı. Bu sezon kulübünde 12 maça çıkan ve 2 asist yapan 27 yaşındaki orta saha alacaklarına karşılık bonservisini alarak Çukurova ekibine transfer oldu. Futbola Hollanda'da başlayan Kılıç, Türkiye'de daha önce Samsunspor, Osmanlıspor ve Denizlispor formalarını giydi.



MÜJDEYİ BAŞKAN VERDİ

Adana Demirspor, Hasan Kılıç'ı duyururken bir müjde de kulüp Başkanı Murat Sancak'tan geldi. Bir taraftarın Twitter üzerinden sorusunu yanıtlayan Başkan Sancak, forvet transferinde henüz imzanın atılmadığını belirtse de görüşmelerin sürdüğünü kaydetti. Adana Demirspor'un İstiklal Mobilya Kayserispor'dan ayrılarak bonservisini eline alan Emmanuel Adebayor ile görüştüğü belirtildi. 35 yaşındaki Togolu santrforun Adana Demirspor'a sıcak baktığı ve 6 aylık bir kontratın planlandığı ifade edildi.



Kulüp kariyerinde 587 maça çıkan Adebayor, 205 gol, 65 asist yaptı. Türkiye'de Başakşehir ve Kayseri'de oynayan Togolu; R.Madrid, M.City, Tottenham ve Arsenal gibi devlerde bulundu.