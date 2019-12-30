İzmir’de sessizlik

Altay, sahasında Giresunspor ile golsüz berabere kalarak devreyi 1 puanla kapattı

TFF 1. Lig'in 17. haftasında Altay, sahasında karşılaştığı Giresunspor'la 0-0 berabere kaldı. 8'de Giresunspor'da Ahmet İlhan'ın kafa vuruşu üst direkten döndü. 39'da bu kez Altay etkili geldi. Paixao'nun kafa vuruşunu Adriano kornere çeldi. 42'de Giresun Valle ile gole yaklaştı. 45'te Altay'da İbrahim Öztürk kırmızı kart gördü ve devre golsüz berabere bitti. İkinci yarıda iki takım da fırsatları değerlendiremeyince maç başladığı gibi 0-0 bitti. Bu sonuçla, ev sahibi Altay puanını 24'e, Giresunspor da 21'e yükseltti.