Timsah lideri yuttu

Ligde haftanın maçında gülen taraf Bursaspor oldu. 3 maçtır kazanamayan yeşil- beyazlılar, 7 haftadır mağlubiyet yüzü görmeyen Hatay'ı 90+1'de bulduğu golle 2-1 mağlup etti. Maça Timsah hızlı başladı. Hatay'da Gökhan ve Kubilay'ın anlaşamadığı pozisyonda araya giren Seleznyov ağları sarstı: 1-0. 45+1'de Selim'in harika ortasına Caner müthiş vurdu: 1-1. 90+1'de Onur'un soldan ortası uzak direğe çarptı, Burak Altıparmak tamamladı: 2-1. Bu galibiyetle birlikte Bursa araya büyük bir moralle girdi.