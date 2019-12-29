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29 Aralık 2019, Pazar
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Timsah lideri yuttu

Timsah lideri yuttu

Ligde haftanın maçında gülen taraf oldu. 3 maçtır kazanamayan yeşil- beyazlılar, 7 haftadır mağlubiyet yüzü görmeyen Hatay'ı 90+1'de bulduğu golle 2-1 mağlup etti. Maça Timsah hızlı başladı. Hatay'da Gökhan ve Kubilay'ın anlaşamadığı pozisyonda araya giren Seleznyov ağları sarstı: 1-0. 45+1'de Selim'in harika ortasına Caner müthiş vurdu: 1-1. 90+1'de Onur'un soldan ortası uzak direğe çarptı, Burak Altıparmak tamamladı: 2-1. Bu galibiyetle birlikte Bursa araya büyük bir moralle girdi.

Ligde haftanın maçında gülen taraf oldu. 3 maçtır kazanamayan yeşil- beyazlılar, 7 haftadır mağlubiyet yüzü görmeyen Hatay'ı 90+1'de bulduğu golle 2-1 mağlup etti. Maça Timsah hızlı başladı. Hatay'da Gökhan ve Kubilay'ın anlaşamadığı pozisyonda araya giren Seleznyov ağları sarstı: 1-0. 45+1'de Selim'in harika ortasına Caner müthiş vurdu: 1-1. 90+1'de Onur'un soldan ortası uzak direğe çarptı, Burak Altıparmak tamamladı: 2-1. Bu galibiyetle birlikte Bursa araya büyük bir moralle girdi.

  1. 29.12.2019
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