Tamer Avcı: "Birkaç takviye ile ikinci yarı iyi konuma geleceğiz" - Son dakika TFF 1.Lig haberleri - Fotomaç
29 Aralık 2019, Pazar
CANLI ENGLISH BUGÜNKÜ FOTOMAÇ
Haberler TFF 1.Lig Haberleri Tamer Avcı: "Birkaç takviye ile ikinci yarı iyi konuma geleceğiz"

Tamer Avcı: "Birkaç takviye ile ikinci yarı iyi konuma geleceğiz"

Tamer Avcı: "Birkaç takviye ile ikinci yarı iyi konuma geleceğiz"

Teknik Sorumlusu Tamer Avcı, ligin ikinci yarısında birkaç yeni transfer ile iyi konumlara geleceklerini söyledi.

TFF 1. Lig'in 17. haftasında , sahasında oynadığı Adana Demirspor'a 2-0'lık skorla mağlup oldu. Müsabakanın ardından İstanbulspor Teknik Sorumlusu Tamer Avcı, basın toplantısında açıklamalarda bulundu.

Müsabaka öncesi rakibi iyi analiz ettiklerinin altını çizen Avcı, "Rakibimizi önceden iyi analiz ettik. Tüm maçlarda yarım saatte gol buluyorlardı ve ikinci yarıda da oyundan düşüyorlardı. İlk yarı oyun planımız tutmadı. İkinci yarı rakip oyundan düştü. İki tane net penaltı pozisyonumuz var. Atamadık, olmayınca olmuyor. Kaybettik. İkinci yarıda birkaç takviye ile İstanbulspor iyi konuma gelecek inşallah" şeklinde konuştu.
  1. 29.12.2019
YORUMLAR yorum yapıldı
haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

Tamer Avcı: "Birkaç takviye ile ikinci yarı iyi konuma geleceğiz" haberine yapılan yorumlar ( yorum)

habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
FOTOMAÇ GÜNDEM
Sitene Ekle
BİZE ULAŞIN