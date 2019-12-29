Tamer Avcı: "Birkaç takviye ile ikinci yarı iyi konuma geleceğiz"
İstanbulspor Teknik Sorumlusu Tamer Avcı, ligin ikinci yarısında birkaç yeni transfer ile iyi konumlara geleceklerini söyledi.
Müsabaka öncesi rakibi iyi analiz ettiklerinin altını çizen Avcı, "Rakibimizi önceden iyi analiz ettik. Tüm maçlarda yarım saatte gol buluyorlardı ve ikinci yarıda da oyundan düşüyorlardı. İlk yarı oyun planımız tutmadı. İkinci yarı rakip oyundan düştü. İki tane net penaltı pozisyonumuz var. Atamadık, olmayınca olmuyor. Kaybettik. İkinci yarıda birkaç takviye ile İstanbulspor iyi konuma gelecek inşallah" şeklinde konuştu.
- 29.12.2019
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Atalay ve Kapı tartışması
Toplam 1
Yorum
teo e ne olacaktı la ? atalay her maç gol atıyor u19'da. 1 kere kadroya girmiş mi ? her maç selçuk oynuyor ölü kadro ama gençler oynayamıyor!
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Toplam 1
Yorum
savaş ABDULLAH HOCA GEÇMİŞTEKİ SİSTEMİ UNUTUP ŞU ANKİ FUTBOLCULARIN ÖZELLİĞİNE GÖRE BİR SİTEM YARATMALI.LENS SATILSIN..
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Oğulcan’ın içine doğdu
Toplam 1
Yorum
RİZ53 SENDEN NASIL TOPÇU OLMUŞ BİLMİYORUM AMA ÖNCE TOPA KOŞMAYI ÖĞREN YILLARDIR BU TAKIMDASIN NE KATKIN OLMUŞ RİZESPORA TARAFTARI ÇILDIRTIYORSUN.
Tamer Avcı: "Birkaç takviye ile ikinci yarı iyi konuma geleceğiz" haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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