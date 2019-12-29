MAÇ SONUCU | İstanbulspor 0 - 2 Adana Demirspor

TFF 1. Lig'de 17. hafta karşılaşmasında İstanbulspor, Adana Demispor'u konuk etti.



Necmettin Kadıoğlu Stadyumu'nda oynanan karşılaşma, Adana Demirspor'un 2-0'lık üstünlüğüyle sonuçlandı.



Konuk ekibe galibiyeti getiren golleri 17. dakikada Gladky ve 33. dakikada Tayyib Sanuç kaydetti.



TFF 1. Lig'de üst üste ikinci galibiyetini alan Adana Demirspor, puanını 24'e yükseltti ve ilk yarıyı maç fazlasıyla 8. sırada tamamladı. Üst üste İkinci maçını da kazanamayan İstanbulspor ise ilk devreyi 19 puanla 13. sırada tamamladı.,



Adana Demirspor, ikinci yarının ilk haftasında Balıkesirspor deplasmanına konuk olacak. İstanbulspor ise Erzurum BB'yi ağırlayacak.

MAÇTAN DAKİKALAR

4. dakikada Volkan Şen'in pasında ceza sahası içi sol çaprazda topla buluşan Rassoul'un şutunda meşin yuvarlak direğe çarparak oyun alanına döndü.

17. dakikada Aosman'ın pasında ceza sahası içi kale önünde topla buluşan Gladky'nin düzeltip yaptığı vuruşta meşin yuvarlak ağlarla buluştu. 0-1

33. dakikada ceza sahası içi sol çaprazından yapılan vuruşta top kaleci Alperen Uysal'dan döndü. Dönen topu takip eden Tayyip Talha'nın vuruşunda meşin yuvarlak ağlara gitti. 0-2

60. dakikada ceza yayı önünde topla buluşan Eslem Öztürk'ün plase şutunda meşin yuvarlak kaleci Kurtuluş'un müdahalesi ile direkten oyun alanına geri döndü.

67. dakikada Carayol'un sağ kanattan içeri çevirdiği topa arka direkte Volkan'ın kontrol ederek yapığı vuruşta meşin yuvarlağı kaleci Alperen Uysal kornere çeldi.