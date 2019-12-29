İstanbul’da son söz Erzurum’un! - Son dakika TFF 1.Lig haberleri - Fotomaç
29 Aralık 2019, Pazar
CANLI ENGLISH BUGÜNKÜ FOTOMAÇ
Haberler TFF 1.Lig Haberleri İstanbul’da son söz Erzurum’un!

İstanbul’da son söz Erzurum’un!

İstanbul’da son söz Erzurum’un!

Zirveye oynayan iki takımın karşılaşmasında Ümraniye, Erzurum'u ağırladı. İlk yarı golsüz bitti. 62'de Timur'un savunma arkası pasında Alaaddin topu kalecinin yanından ağlarla buluşturdu: 1-0. 79'da Murat'ın sağdan çevirdiği topu Oltan boş kaleye yolladı: 1-1. 82'de Rashad ile verkaç yapan Batuhan, Obertan'a çevirdi. 30 yaşındaki Fransız, golle buluştu: 1-2.

Zirveye oynayan iki takımın karşılaşmasında Ümraniye, Erzurum'u ağırladı. İlk yarı golsüz bitti. 62'de Timur'un savunma arkası pasında Alaaddin topu kalecinin yanından ağlarla buluşturdu: 1-0. 79'da Murat'ın sağdan çevirdiği topu Oltan boş kaleye yolladı: 1-1. 82'de Rashad ile verkaç yapan Batuhan, Obertan'a çevirdi. 30 yaşındaki Fransız, golle buluştu: 1-2.

  1. 29.12.2019
YORUMLAR yorum yapıldı
haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

İstanbul’da son söz Erzurum’un! haberine yapılan yorumlar ( yorum)

habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
BİZE ULAŞIN