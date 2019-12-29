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29 Aralık 2019, Pazar
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Bulak gönderildi

Giray Bulak gönderildi

Karagümrük, teknik direktör Bulak ile yolların ayrıldığını açıkladı. Bulak, 5 maçta 1 galibiyet, 1 beraberlik almıştı.

Karagümrük, teknik direktör Bulak ile yolların ayrıldığını açıkladı. Bulak, 5 maçta 1 galibiyet, 1 beraberlik almıştı.

  1. 29.12.2019
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