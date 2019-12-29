Balıkesir 1 puanı 87’de kurtardı
TFF 1. Lig'de Balıkesir, Osmanlı ile 1-1 berabere kaldı. 44'te fırsatçılığını konuşturan Mertan Caner sahneye çıktı: 0-1. 61'de Balıkesirli Hodzic, 66'da Osmanlı'dan Tamer ikinci sarıdan atıldı. 87'de Erdem elle oynayınca Bal-Kes penaltı kazandı Mrsic ağları sarstı: 1-1.
TFF 1. Lig'de Balıkesir, Osmanlı ile 1-1 berabere kaldı. 44'te fırsatçılığını konuşturan Mertan Caner sahneye çıktı: 0-1. 61'de Balıkesirli Hodzic, 66'da Osmanlı'dan Tamer ikinci sarıdan atıldı. 87'de Erdem elle oynayınca Bal-Kes penaltı kazandı Mrsic ağları sarstı: 1-1.
- 29.12.2019
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Atalay ve Kapı tartışması
Toplam 1
Yorum
teo e ne olacaktı la ? atalay her maç gol atıyor u19'da. 1 kere kadroya girmiş mi ? her maç selçuk oynuyor ölü kadro ama gençler oynayamıyor!
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Toplam 1
Yorum
savaş ABDULLAH HOCA GEÇMİŞTEKİ SİSTEMİ UNUTUP ŞU ANKİ FUTBOLCULARIN ÖZELLİĞİNE GÖRE BİR SİTEM YARATMALI.LENS SATILSIN..
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Oğulcan’ın içine doğdu
Toplam 1
Yorum
RİZ53 SENDEN NASIL TOPÇU OLMUŞ BİLMİYORUM AMA ÖNCE TOPA KOŞMAYI ÖĞREN YILLARDIR BU TAKIMDASIN NE KATKIN OLMUŞ RİZESPORA TARAFTARI ÇILDIRTIYORSUN.
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