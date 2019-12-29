Balıkesir 1 puanı 87’de kurtardı - Son dakika TFF 1.Lig haberleri - Fotomaç
29 Aralık 2019, Pazar
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1 puanı 87’de kurtardı

Balıkesir 1 puanı 87’de kurtardı

TFF 1. Lig'de , Osmanlı ile 1-1 berabere kaldı. 44'te fırsatçılığını konuşturan Mertan Caner sahneye çıktı: 0-1. 61'de Balıkesirli Hodzic, 66'da Osmanlı'dan Tamer ikinci sarıdan atıldı. 87'de Erdem elle oynayınca Bal-Kes penaltı kazandı Mrsic ağları sarstı: 1-1.

TFF 1. Lig'de , Osmanlı ile 1-1 berabere kaldı. 44'te fırsatçılığını konuşturan Mertan Caner sahneye çıktı: 0-1. 61'de Balıkesirli Hodzic, 66'da Osmanlı'dan Tamer ikinci sarıdan atıldı. 87'de Erdem elle oynayınca Bal-Kes penaltı kazandı Mrsic ağları sarstı: 1-1.

  1. 29.12.2019
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