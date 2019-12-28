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28 Aralık 2019, Cumartesi
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İzmir derbisi nefesleri kesecek

İzmir derbisi nefesleri kesecek

TFF 1. Lig'de iki İzmir ekibi, 'de kozlarını paylaşacak. 10 maçtır bileği bükülmeyen ve sürpriz bir şekilde ligde 2. sırayı alıp Süper Lig potasına giren Menemen, 3 maçtır yenilmeyen 'yla kapışacak

TFF 1. Lig'de iki İzmir ekibi, 'de kozlarını paylaşacak. 10 maçtır bileği bükülmeyen ve sürpriz bir şekilde ligde 2. sırayı alıp Süper Lig potasına giren Menemen, 3 maçtır yenilmeyen 'yla kapışacak
  1. 28.12.2019
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