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28 Aralık 2019, Cumartesi
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Hasan Kılıç Demirspor’da

Hasan Kılıç Demirspor’da

Süper Lig'i hedefleyen , Osmanlı'dan ayrılan Hasan Kılıç'ı aldı.

Süper Lig'i hedefleyen , Osmanlı'dan ayrılan Hasan Kılıç'ı aldı. 27 yaşındaki orta saha, bu sezon 12 maçta 2 asistle oynadı. Futbola Hollanda'da başlayan Kılıç, 2014'te Samsun'la Türkiye kariyerine başladı ve Denizli'de de oynadı.
  1. 28.12.2019
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