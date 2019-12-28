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28 Aralık 2019, Cumartesi
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Gumrük’ten geçti

Gumrük’ten geçti

; Eren Keleş ve Hakan Barış’ın golleriyle Fatih Karagümrük’ü mağlup ederken, ligdeki ikinci 3 puanını yine taraftarları önünde aldı.

TFF 1. Lig'de 17. haftanın açılış karşılaşmasında Fatih Karagümrük'ü ağırlayan , seyircisi önünde ikinci galibiyetini elde etti: 2-0. Eren Keleş'in 33. dakikada kaydettiği golle ilk yarıyı 1-0 önde geçen turuncubeyazlılar, 85'inci dakikada Hakan Barış'ın skoru belirlemesiyle rahat bir nefes aldılar. 12 puana yükselmesine rağmen ligin ilk yarısını düşme potasında kapatan Adanaspor, devre arasından sonra ilk hafta evinde Akhisarspor'u ağırlayacak. Adana deplasmanından eli boş dönen dönen ve 23 puanda kalan Fatih Karagümrükspor ise, yine deplasmanda Bursaspor ile karşı karşıya gelecek.
  1. 28.12.2019
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