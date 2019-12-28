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28 Aralık 2019, Cumartesi
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’un zorlu sınavı

Bursaspor’un zorlu sınavı

TFF 1. Lig'de zor günler geçiren , ilk yarının son maçında lider Hatayspor'u bugün ağırlayacak.

TFF 1. Lig'de zor günler geçiren , ilk yarının son maçında lider Hatayspor'u bugün ağırlayacak. Timsah, son 5 maçını kazanan güçlü rakibini eli boş gönderip aradaki puan farkını 9'a düşürmek istiyor.
  1. 28.12.2019
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